YSK'dan İYİ Parti hakkında jet karar
İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için CHP'li 15 Milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın YSK'ye başvurusu sonrası karar çıktı. YSK, 7 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyuyla İYİ Parti'nin seçimlere katlımasını kabul etti.
CHP'li 15 Milletvekili'nin seçimlere katılabilmesi için İYİ Parti'ye geçmesinin ardından, İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, YSK'ye başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren YSK, 7 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyuyla İYİ Parti'nin seçimlere katlıması yönünde karar verdi.
YSK'nin kararına göre 24 Haziran'da yapılacak seçime katılabilecek partiler şöyle:
AKP, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi