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22 Nisan 2018 16:40 | Son Güncelleme: 22 Nisan 2018 16:58

YSK'dan İYİ Parti hakkında jet karar

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için CHP'li 15 Milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın YSK'ye başvurusu sonrası karar çıktı. YSK, 7 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyuyla İYİ Parti'nin seçimlere katlımasını kabul etti.

YSK'dan İYİ Parti hakkında jet karar

CHP'li 15 Milletvekili'nin seçimlere katılabilmesi için İYİ Parti'ye geçmesinin ardından, İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, YSK'ye başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren YSK, 7 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyuyla İYİ Parti'nin seçimlere katlıması yönünde karar verdi.

YSK'nin kararına göre 24 Haziran'da yapılacak seçime katılabilecek partiler şöyle:

AKP, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi

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