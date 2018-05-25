YSK'dan iki partiye çok kritik uyarı geldi!

YSK, siyasi partilerin milletvekili aday listelerinin incelemesini tamamlarken iki partiye kritik uyarıda bulundu.

EVRAK EKSİKLİKLERİ VAR

Edinilen bilgiye göre, YSK üyelerinin kurduğu ekiplerce yapılan incelemelerde, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listelerinde çok önemli eksiklik olmadığı saptandı. Bu partilerde, askerlik, diploma, nüfus kaydı gibi adayların başvurularında zorunlu olan bazı evrakların eksik olduğu saptandı ve verilen sürede tamamlamaları istendi.

UYGUN ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR

HDP listelerinde ise birden fazla adayın milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı iddia edildi. Milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı ve memnu haklar açısından adaylık başvurusu yapamayacağı iddia edilen isimler kurum tarafından HDP’ye bildirildi. Bu adayların değiştirilmemesi durumunda, gösterilen illerdeki adaylıklar geçersiz sayılacak ve seçime giremeyecekler.

BAZI İLLERDE SEÇİME GİRMİYOR

SP de ise çok sayıda ilde aday gösterilmediği veya adayların eksik olduğu saptandı. SP, aday göstermezse o ilde yarışamayacak. YSK partilere belirlediği eksiklikleri bildirerek, 30 Mayıs’a kadar gerekli düzeltmeleri yapmalarını istedi.

Kaynak: ajanslar