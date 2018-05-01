YSK'dan flaş imza açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven "Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuranlar anlık kaç imza toplandığını görebilecekler." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama hakkında konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, "Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik, vatandaşlarımızın attıkları imzalar için bir örneğini kendimize alacağız ve bir örneğini de sisteme atacağız. Böylece cumhurbaşkanı adayları ne kadar imza toplandığını görebilecekler. Ayrıca ilçe seçim kurullarına talimatlarımızı verdik ve seçim güvenliğini sağlayacak elemanlarımız var." açıklamasını yaptı.

Güven, YSK'den çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik açıklamada bulunan Güven, bir gazetecinin, "Bazı adayların, '100 bin imza toplarız ama YSK'nın alt yapısı yeterli mi?' şeklinde bir endişesi var. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna, "Bizim alt yapımız kesinlikle var. Adaylara ilişkin teklifte bulunulduğunda, herkese imzasını aldıktan sonra bir örnek vereceğiz. Ayrıca bir örnek ıslak imzayı kendimize saklayacağız, bir örneğini de sisteme atacağız. " yanıtını verdi.

"İLÇE SEÇİM KURULLARIMIZ OLACAK"

Adayların, istedikleri anda kaç imza toplandığını görme imkanları olacağını belirten Güven, "Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. İlçe seçim kurullarımız olacak. Yığılma, teveccüh fazla olursa da olabilir, doğal bir şey. Yurt dışı ilçe seçim kuruluna da yurt dışı seçmenler gelip imza verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Sadi Güven, YSK'nin personel sıkıntısı bulunmadığını vurgulayarak, "Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdim, herkes yeteri kadar eleman alabilecekler." diye konuştu.

Öte yandan, cumhurbaşkanı seçimi için imza vermek isteyen yurt dışı seçmenlerin Ankara'da bulunan Yurtdışı İlçe Seçim Kuruluna müracaat etmesi gerekiyor.

Kaynak: Ajanslar