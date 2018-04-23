YSK'dan erken seçim açıklaması

YSK'dan yapılan açıklamada, 'taslak takvim hazır, uyum yasalarından sonra açıklanacak' ifadesi kullanıldı.

YSK'dan 24 Haziran seçimleri konusunda yapılan açıklamada, 'taslak takvim hazır, uyum yasalarından sonra açıklanacak' ifadesi kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.

Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi.

Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Kaynak: AA