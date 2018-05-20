YSK'da kura çekimi sonucu partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulasında "Cumhur İttifakı" birinci, "Millet İttifakı" ise altıncı sırada yer alacak.

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekildi

Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, "Önce ittifakların ve siyasi partilerin adları yazılı fanustan kurum tarafından çekim yapılacak, ismi çıkan ittifakın temsilcisi gelerek pusuladaki sırasını belirleyecektir. Oy pusulasındaki sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Daha sonra ittifak içerisindeki sıralarının belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacaktır" dedi. Daha sonra kura çekimine geçildi.

KURA SONUCUNA GÖRE PARTİ VE İTTİFAKLARIN PUSULADAKİ YERLERİ

1. sırada Cumhur ittifakı (AK Parti-MHP)

2. sırada HÜDA-PAR

3. sırada Vatan Partisi

4. sırada HDP

5. sırada Bağımsız Türkiye Partisi

6. sırada Millet İttifakı (CHP-SP-İyi Parti)

İTTİFAKLAR İÇİN KURA SONUCU

Cumhur İttifakı

1. sırada AK Parti

2. sırada MHP



Millet İttifakı

1. sırada CHP

2. sırada Saadet Partisi

3. sırada İyi Parti

Kaynak: ajanslar