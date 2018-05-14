YSK'da cumhurbaşkanlığı seçimi için kura çekimi

YSK'da cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Buna göre adaylar oy pusulasında şu sıralama ile yer alacak:

1- Muharrem İnce

2- Meral Akşener

3- Recep Tayyip Erdoğan

4- Selahattin Demirtaş

5- Temel Karamollaoğlu

6- Doğu Perinçek

Bu sıralama oy pusulasında soldan sağa doğru sıralanacak. Oy pusulasında adayların fotoğrafı ve ismi yer alacak.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak partilerin kararıyla aday gösterildi. Muharrem İnce CHP'nin grup kararıyla aday olurken, HDP de Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdi. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de 100 binden fazla seçmenin imzası ile cumhurbaşkanı seçimine katılmaya hak kazanan isimler oldu.











Kaynak: ajanslar