YSK seçim takvimini tamamladı

Yüksek Seçim Kurulu cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile ilgili takvim çalışmasını tamamladı. 24 Haziran 2018 Pazar Günü yapılacak olan seçime katılacak 11 parti hazırlıklara başlamak için, YSK'nın seçim takvimini açıklamasını bekliyordu.

YSK, seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Takvim birazdan Resmi Gazete'de yayınlanacak. Cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs arası yapılacak.

YSK Başkanı Sadi Güven dün yaptığı açıklamada, "Seçim takvimini yarın ya da öbür gün açıklayabiliriz" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli de, Başbakan Yıldırım ile gerçekleştirdiği seçim sohbetinde, "Hazırız, YSK'nın takvimi açıklamasıyla harekete geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Ajanslar