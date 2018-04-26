YSK Başkanı'ndan beklenen açıklama geldi! Seçim takvimi bugün belli oluyor

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim takvimiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Güven, seçim ile ilgili yaptığı son açıklamada "Seçim takvimini bugün açıklayacağız" dedi.

YSK Başkanı Güven: "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz."

GENELGELER YAYIMLANACAK

Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu.

Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gündem 25 Nisan 2018 20:44 YSK Başkanı Güven, seçimlere 11 partinin katılacağını açıkladıYSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi.

Kaynak: Ajanslar