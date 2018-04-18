YSK Başkanı açıkladı: Sıkıntı yok

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması beklenen seçim hakkında açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasından satırbaşları:

Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız.

Sürecin işletilmesi konusunda YSK açısından herhangi bir süre sıkıntısı yoktur.

2 seçimi birlikte yapacağız. En az 2 seçim için hazır malzememiz var. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam.

TBMM'den yasanın çıkıp yayınlanmasını bekleyeceğiz, süre sıkıntısı yoktur. Daha önce de biz 56 günde seçim yaptık. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılabileceği mevzusu siyasi partiler kanununda ve ictihatlarda yazılı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan evrakları isteyeceğiz. Ve YSK olarak hangi partilerin seçime katılabileceği konusunu, incelemenin ardından açıklayacağız.

Kaynak: AA