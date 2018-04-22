YSK açıkladı; hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Aday olmak isteyen kamu görevlilerinin ve TSK mensuplarının görevlerinden ayrılmaları gerektiğini belirten kararı ile seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesini içeren karar yayımlandı.YSK, 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımını yaptı.

YSK, 2839 sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan ve Başkanlığa gönderilen 2017 yılı nüfus bilgilerini esas aldı.

Yapılan tespit sonucunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller 1, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller 2, çıkaracağı milletvekili sayısı 36 ve daha fazla olan iller 3 seçim çevresine bölündü.

YSK, 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımını yaptı

Buna göre, 36 milletvekili çıkaracak Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracak Bursa 2, 98 milletvekili çıkaracak İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaracak İzmir 2 seçim çevresine bölündü.

Bu seçimde ilk kez 3 seçim çevresine bölünen Ankara'da bir milletvekiline 151 bin 250 kişi düşecek.

Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve Şereflikoçhisar 1 numaralı seçim çevresi, Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar 2 numaralı seçim çevresi, Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle 3 numaralı seçim çevresi olması kararlaştırıldı.

İlk kez 2 seçim çevresine bölünen Bursa'da bir milletvekiline 146 bin 840 kişi düşecek.

Büyükorhan, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Osmangazi 1 numaralı seçim çevresi, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ve Yıldırım 2 numaralı seçim çevresi oldu.

Bartın tek vekille temsil edilecek

İstanbul'da bir milletvekiline 153 bin 359 kişi, İzmir'de ise bir milletvekiline 152 bin 845 kişi düştü.

24 Haziran'daki milletvekili genel seçiminde tek milletvekili çıkaracak il ise Bartın oldu. Bir önceki seçimde bu ilden TBMM'ye 2 milletvekili gitmişti.

Milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

Siyaset 21 Nisan 2018 22:13 YSK'dan son dakika açıklaması! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran’daki erken seçimle ilgili iki kritik karar aldı.

Kaynak: AA