YPG/PKK Afrin'de vahşet sergiledi, ÖSO insanlık dersi verdi

YPG/PKK, iki yıl önce bir çatışmada öldürdüğü ÖSO mensuplarını Afrin ilçe merkezinde teşhir ederek sevinç gösterisi yaptı. ÖSO ise olayın ikinci yılı dolarken, Afrin ilçe merkezine insani yardımda bulundu.

İki yıl önce terör örgütü YPG/PKK tarafından öldürülen savaşçıları Afrin merkezinde bir tır üzerinde teşhir edilen Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Şam Cephesi, ilçeye insani yardımda bulunarak insanlık dersi verdi.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde sivillere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Harekatta görev alan ÖSO gruplarından Şam Cephesi de çalışmalara aktif şekilde katılıyor.

Şam Cephesi, nisan 2016'da örgütün işgalindeki Ayn Dakne köyüne operasyon düzenlemiş, çatışmalarda onlarca savaşçısını kaybetmişti. Terör örgütü YPG/PKK, Afrin ilçe merkezinde düzenlediği sevinç gösterisinde ÖSO savaşçılarının cansız bedenlerini kasası açık bir tırın arkasında dolaştırarak teşhir etmişti.

Şam Cephesi, olayın ikinci yılını doldurmasına günler kala, Afrin ilçe merkezindeki sivillere insani yardım ulaştırdı.

Grubun Afrin'deki komutanlarından Ebu Ahmet Nur, yaptığı açıklamada, "PKK'lılar 2 yıl önce silah arkadaşlarımızı katletti ve vahşice burada sergiledi. Arkadaşlarımızın cesetlerine bile saygı göstermedi. İlçe merkezinde sokak sokak cesetlerini gezdirdiler. Ancak biz onlar gibi değiliz. Bizim ölüye saygımız var. İntikam peşinde değiliz. Önemli olan Afrin'dekilerin huzur içinde yaşaması." dedi.

Ebu Ahmet Nur, YPG/PKK'nın bölge halkına kin ve düşmanlık güttüğünü belirterek, "(2011'de başlayan) Devrimimiz özgürlük, onur ve insanlık devrimidir. Dünyaya mesajımız şu; 'Onlar ölüm getirdi, biz ise hayat götürüyoruz.' Onların kinini insanlığımızla yok edeceğiz. Karanlıklarını aydınlığımızla yok edeceğiz." diye konuştu.

YPG/PKK'lı teröristlerin ÖSO aleyhindeki kampanyalarına tepki gösteren ÖSO komutanlarından Ebu Süleyman da, "Bizler öldürmeyi sevenlerden değiliz. Katil değiliz. Bizler barış elçileriyiz." dedi.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ı şubat 2016'da işgal etmişti. Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Ayn Dakne köyünü geri almak için nisan ayında operasyon düzenleyen ÖSO, 80 savaşçısını kaybetmişti. Terör örgütü, hayatını kaybeden ÖSO üyelerinden 60'ının bedenini araçlar üzerinde Afrin ilçe merkezinde dolaştırmış ve tüm girişimlere karşın ailelerine iade etmemişti.

ÖSO savaşçılarının naaşları, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Küçük Meydan köyünde 25 Mart'ta bulunarak ailelerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA