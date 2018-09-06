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06 Eylül 2018 11:36 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2018 11:38

Yozgat Yerköy ilçesindeki 19 köyde şarbon karantinası

Yerköy ilçesindeki 19 köyde, şarbon hastalığının tespit edildiği hayvanlar aşılanırken, tehlikeli alanlar etkili dezenfektanlar ile ilaçlandı.

Yozgat Yerköy ilçesindeki 19 köyde şarbon karantinası

Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı ve Şefaatli ilçesine bağlı Kayıklı köylerinde telef olan 7 büyükbaş ve 6 küçükbaş hayvandan alınan numunelerde şarbon hastalığı tespit edildi.

TEHLİKELİ ALANLARA İLAÇLAMA YAPILDI

Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaaddin Özdemir, 19 köyün koruma ve gözetim altına alındığını belirterek, "Bu köylerdeki büyük ve küçükbaş hayvanların hepsini 2 gün içinde aşıladık. Ölüm olan işletmelerden başlamak üzere şüpheli görülen tüm barınak, avlu, yol güzergâhları ve merada hayvanların öldüğü alanlar etkili dezenfektanlar ile ilaçlandı." dedi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ŞarbonYozgat


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