Yozgat Yerköy ilçesindeki 19 köyde şarbon karantinası

Yerköy ilçesindeki 19 köyde, şarbon hastalığının tespit edildiği hayvanlar aşılanırken, tehlikeli alanlar etkili dezenfektanlar ile ilaçlandı.

Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı ve Şefaatli ilçesine bağlı Kayıklı köylerinde telef olan 7 büyükbaş ve 6 küçükbaş hayvandan alınan numunelerde şarbon hastalığı tespit edildi.



TEHLİKELİ ALANLARA İLAÇLAMA YAPILDI



Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaaddin Özdemir, 19 köyün koruma ve gözetim altına alındığını belirterek, "Bu köylerdeki büyük ve küçükbaş hayvanların hepsini 2 gün içinde aşıladık. Ölüm olan işletmelerden başlamak üzere şüpheli görülen tüm barınak, avlu, yol güzergâhları ve merada hayvanların öldüğü alanlar etkili dezenfektanlar ile ilaçlandı." dedi.

Kaynak: Ajanslar