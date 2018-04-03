YouTube ana merkezinde silah sesleri

Kaliforniya'daki San Bruno Polis Departmanı, YouTube'un merkezinden silah sesleri geldiğine ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı.

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlı bir olay yaşandığı bildirildi.

San Bruno polisinden yapılan açıklamada, YouTube'un ana merkez kampüsünde silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları gerektiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre de kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terketmeye başladıkları, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadıkları ifade edildi.

Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan ilk görüntülerde, binalardan çıkan yüzlerce çalışan üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bölgeye götürüldü.

YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve resmi bilgilerin elde edilmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.

San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bine yakın çalışanı yer alıyor.

Kaynak: AA