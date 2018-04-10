YouTube, büyük bir sorun ile karşı karşıya

Türkiye saatiyle 12:00 sularında YouTube'da büyük bir skandal yaşanmaya başlandı. Dünya genelinde birçok sanatçının eserlerinin adı değiştirildi, silindi.

Türkiye saatiyle 12:00 sularında YouTube'da büyük bir skandal yaşanmaya başlandı. Dünya genelinde birçok sanatçının kanalı hacklendi, eserlerinin adı değiştirildi ve silindi.

YouTube saat 12:00 gibi başlayan bir saldırı ile karşı karşıya. Saldırıyı yapanların henüz kim olduğu net değil ve YouTube tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırıya maruz kalanların arasında dünyanın en çok dinlenen şarkılarının başında yer alan "Despacito - Luis Fonsi" adlı parçada yer alıyor. Saldırıyı yapan kişilerin önce videonun ismini değiştirdiği ve ardından da videoyu kaldırdıkları gözler önüne serildi. Şarkıya giriş yapılmaya çalışıldığında da böyle bir ekran kullanıcıların karşısına çıktı;

Shakira'nın 2.1 milyar izlenmeye sahip olan şarkısı da dahil olmak üzere hacklenen birçok şarkının başlığına "Free Palestine (Özgür Filistin)" yazısı eklendi.

Kimler saldırıdan etkilendi?

Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift, Katy Perry, Drake, DJ Snake, Adele dahil olmak üzere birçok sanatçının hesabı ele geçirildi.

Sorun ne zaman düzelecek?

Olayın henüz yeni olmasından ötürü YouTube tarafından şuan yapılan bir açıklama yok. Fakat sorunun kısa bir süre içerisinde düzeltilip açıklanma yapılması bekleniyor.

Kaynak: AjansHaber