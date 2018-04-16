YouTube'dan nasıl para kazanılır?

Son zamanlarda YouTube'dan para kazanmanın hangi yötemlerle olduğu herkes tarafından merak edilmekte. İşte size bu sorunun cevabını açıklıyoruz.

Birkaç gün önce İngiliz bir aile çocuklarıyla ilgili 57 saniyelik bir video paylaştı ve sadece bu video sayesinde 150,000 dolar kazandı. Siz neden bu kazançlara seyirci kalasınız? İster bir ek iş olarak görün isterseniz de hobi… Youtube’a sadece videolar yükleyerek hiç tahmin edemeyeceğiniz kazançlar elde edebilirsiniz.

Kısaca özetlersek Youtube ortağı olarak Youtube’dan para kazanabilirsiniz. Videolarınıza reklamlar eklersiniz ve bu reklamlar tıklandıkça elde edilen gelirin belli bir yüzdesini almaya hak kazanırsız. Her 1,000 izlenmede 3 ile 10 TL arasında para kazanabilirsiniz.

Youtube ortağı olmak Adsense yayıncısı olmak gibi sıradan bir şey değildir. Aşağıda bunu nasıl yapacağınızı gösteren basit adımlar vardır:

1 – AdSense hesabı açtığınızdan emin olun

Youtube videolarınıza eklenen reklamlardan elde edilen kazanç ve istatistikler Adsense hesabınızda görüntülenir. İşte bu nedenle bir hesap açmanız gerekir.

Teoride Adsense hesabı açmadan önce da Youtube ortağı olabilirsiniz. Ama size tavsiyemiz önce Adsense hesabı açmanız ve daha sonra da Youtube ortağı olmanızdır.

2 – Youtube’daki izleyici sayınızı arttırın

Youtube kullanıcıları uygulamanızı değerlendirirken en önemli kriter olarak Youtube’da kaç izleyiciye ulaştığınıza bakar. Yaklaşık olarak aşağıdaki rakamları önemserler:

En az 1,000 abone

Bütün videoların en az 1,000 kere görüntülenmesi

En az 10,000 kanal görüntüleme

Bunlar minimum rakamlardır. Biz sizin yerinizde olsak bu rakamları beş ile çarparız.

3 – Düzenli olarak videolar yükleyin

Videolarınız viral olsa bile sadece bir veya iki tane video yüklemeniz kabul edilme şansınızı düşürür. İşte bu nedenle Youtube uzun süreli çalışabileceği insanları arar.

Daha sık ve daha düzenli videolar yüklemeniz başarı şansınızı arttırır. Örneğin her gün yeni videolar yükleyen birinin şansı iki haftada bir yükleyenlere göre daha yüksektir.

Youtube ortağı olmak için başvurmadan önce en az 100 video yüklemesi yaptığınızdan emin olun. ( bazıları 50 videonun yeterli olacağını söylemektedir )

4 – Marka oluşturun

Bu adım çok gerekli değildir ancak kabul edilmenize yardımcı olabilir. Şunu unutmayın ki siz teknik esasları halletseniz bile Youtube ortağı olup olmayacağınıza başkaları karar verecek. Bir diğer ifadeyle ne kadar profesyonel gözükürseniz şansınız da o kadar artacaktır.

Toparlayacak olursak;

Para kazanabilmek için kanalınız YouTube İş Ortağı Programı eşiğini karşılamalıdır ve videolarınız şu minimum gereksinimleri yerine getirmelidir:

İçeriğiniz reklamverenler için uygun olmalıdır.

İçeriği sizin oluşturmuş olmanız veya içeriğin ticari kullanım iznine sahip olmanız gerekir.

Tüm ses ve video içeriğiyle ilgili sahip olduğunuz ticari hakları kanıtlayan dokümanları sağlayabilmeniz gerekir.

İçeriğiniz YouTube İş Ortağı Programı politikaları, YouTube Hizmet Şartları ve Topluluk Kuralları'na uygun olmalıdır.

YouTube'un Reklam Politikası Ekibi tarafından manuel olarak incelenen videolarda veya belirli iş ortaklarının kanallarında da reklam yayınlanabilir.

Para kazanmaya uygun olabilecek içerik örnekleri

Kedinizi videoya kaydettiniz ve arka planda müzik yok.

Videonuz telifsiz müzik içeriyor ve şartlarının doğrudan bir bağlantısını kullanarak ticari kullanım haklarını kanıtlayabiliyorsunuz.

Videonuzun içeriğini arkadaşınız oluşturdu ve kendisi bu içeriği kullanabileceğinizi ve bundan para kazanabileceğinizi yazılı olarak belirtti.

Orijinal müziği kendiniz oluşturdunuz ve bir plak şirketiyle anlaşma yapmadınız.

Para kazanma için uygun OLMAYACAK içeriğe örnekler

Videonuz iTunes'dan satın aldığınız müziğe veya televizyondan kaydettiğiniz içeriğe sahip.

Başkaları tarafından oluşturulan içeriğin bir derlemesini birlikte düzenlediniz.

Şok edici veya dehşet verici şiddet ve/veya çıplaklık barındıran içerik.

YouTube Ocak'ta yenilediği birkaç özellikle para kazanmanın yollarını zorlaştırdı.

Yeni stratejiye göre, yayıncılar, yükledikleri videolardan reklam geliri elde edebilmek için şu kriterleri karşılamak zorunda:

Yayıncının kanalının en az 1000 abonesi bulunmalı

Kanalındaki videolar geçmiş 12 ay içinde 4 bin saatten fazla izlenmiş olmalı

YouTube'un 9 ay önce getirdiği son kriterlere göre, yayıncıların reklam geliri kazanabilmesi için, kanallarındaki içeriklerin 10 bin saatten fazla izlenmiş olması gerekiyordu.

Geçen yıl getirilen yeni kurallara göre ayrıca bazı konu başlıkları, reklamlandırılma kapsamından çıkarılmıştı.

200'den fazla reklam verenin, reklamlarının nefret söylemi ya da başka radikal içerik taşıyan videolarda gösterilmesinden şikayet edip reklamlarını geri çekçmesi üzerine atılan bu adım, yayıncıların tepkisini çekmişti.

Kaynak: AjansHaber