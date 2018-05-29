Yönetmen cinayetinde flaş gelişme!

Mustafa Kemal Uzun'un Şile'deki evinde öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Şile Çavuş Mahallesi numara 26’da yaşayan Yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un, 10 Aralık 2017 tarihinde öldürüldüğü, gece saat 02.00 sıralarında polise ihbar edildi. İlçe ve Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri kısa sürede eve gitti. Kapı kilitliydi, zile basıldı ancak açan cevap veren olmadı. Kapıyı kırarak eve giden polis ekipleri, içeride korkunç manzara ile karşılaştı.

Yönetmen Uzun’un başı beyzbol sopasıyla ezilmişti ve sırtında bir bıçak saplanmıştı. Cep telefonu ve cüzdanı alınmış, otomobili de bahçede yoktu. Polis, olayla ilgili çalışmaya başlarken, kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda cinayeti, dizilerde figüranlık yapan Osman Akti’nin (20) gerçekleştirdiğini belirlendi.

Mustafa Kemal Uzun’u öldüren figüran Osman Akti’nin, yönetmenin aracıyla kaçarken görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelinin bir süre Şile yollarından gittikten sonra önüne çıkan merdivenlerden araçla inmeye çalıştığı ancak başaramayınca aracı terk ederek yaya kaçtığı tespit edildi.

Cinayetin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olan Osman Akti, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Şile Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Şile Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan fezleke de, Ağır Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu Anadolu Adliyesi’ne gönderildi.



Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede ise, olay tarihinden dört hafta öncesinde maktulün, yönetmenliğini yaptığı dizide figüran olarak rol alan Osman Akti ile tanıştığı, Olay günü Mecidiyeköy’de buluştuktan sonra birlikte Şile’ye gittikleri, Şile’de bir restorantta yemek yiyip alkol aldıktan sonra, maktul Mustafa Kemal Uzun’un evine geçtikleri ve burada da alkol almaya devam ettikleri belirtildi.

Şüpheli Osman Akti’nin iddiasına göre, maktulün, kendisine yaklaşıp öptüğünü, kendisinin de geri çekildiğini söylediğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin daha sonra kendisini kötü hissetmesi üzerine yatak odasına gidip yattığı, bir süre sonra odaya gelen maktulün, şüpheliye dokunduğu, midesi bulanan şüphelinin tiksinme duygusu ile kapının arkasında bulunan beyzbol sopası ve mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile maktulün yanına gittiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin yatakta sırt üstü yatan maktulü önce göğsünden bıçakladığı, daha sonra da elinde bulunan beyzbol sopası ile yüzünün sol kısmına birçok kez vurarak öldürdüğü kaydedildi. Şüphelinin, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Nitelikli yağma’ suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından, şüpheli Osman Akti’nin yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: ajanslar