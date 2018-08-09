Yönetimden Valbuena'ya ceza geliyor!

Benfica-Fenerbahçe maçının 61. dakikasında oyundan alınan Mathieu Valbuena, su şişesini yere atarak Cocu'ya tepki göstermişti. Bu olayın ardından yönetimin tecrübeli futbolcuya ceza vereceği öğrenildi.

İlk 11'de başladığı Benfica karşılaşmasında oyundan alınmasına tepki gösteren Mathieu Valbuena'ya yönetimden uyarı geliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, oyundan çıkarken sinirli hareketler yapıp tepki çeken tecrübeli futbolcu ile görüşerek bu hareketlerinin hesabını soracak.

PARA CEZASI GELEBİLİR



Valbuena'nın karşılaşmadaki performansını da yeterli bulmayan yöneticilerin üstüne bir de agresif hareketler sergileyen Fransız futbolcuya para cezası kesebileceği gelen haberler arasında.

Öte yandan Valbuena'nın oyundan çıktıktan sonraki tepkisi hakkında bir de flaş iddia ortaya atıldı. Buna göre çıkmasına sinirlenen Fransız futbolcu yedek kulübesinde çıldırdı. Elindeki su şişesini yere fırlattı.

Valbuena'nın bu sırada Cocu'nun yardımcılarını da terslediği ve "Benden başka çıkacak oyuncu yok muydu" şeklinde sert bir tepki verdiği kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar