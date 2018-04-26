Yönetim derbi konusunda ikiye bölündü

Divan Kurulu'nda TFF'nin verdiği devam kararı sonrası konuyu masaya yatırmaya karar veren Beşiktaş'ta yönetim ikiye bölünmüş halde.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığı, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın tatil edilmesinin ardından divan üyelerini olağanüstü toplantıya davet etmişti.

Bugün yapılacak toplantıda, üyelerin görüşlerini dinleyecek olan Beşiktaş Yönetimi’nde bu konuda farklı görüşlerin olduğu ortaya çıktı.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Yönetim kararı beğenmezken, bazı yöneticilerin maça çıkılması yönünde görüş bildirdiği, bazılarının ise “oynamayalım” dediği öğrenildi.

Maça çıkılması gerektiğini belirten yöneticilerin, “Beşiktaş 10 kişi de olsa kalan sürede Fenerbahçe’yi yenebilecek güçte bir takım. Kaldı ki Kadıköy’deki maç yarıda kesilmese belki de turu Beşiktaş geçecekti” diye konuştukları belirlendi.

Maça çıkılmaması gerektiğini savunan yöneticilerin ise “Böyle bir maç dünyanın neresinde olursa olsun asla tekrarlanmazdı. Burada mağdur olan biziz. Hocamız başından yaralanıyor. Personelimiz dövülüyor. Oyuncularımız doğru dürüst korner kullanamadı. Madem hakkımız yeniliyor o zaman maça çıkmayalım” ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.

BAŞKAN, ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞECEK

Herkesi dinleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın ise tüm yönetime konuşma yasağa getirdiği belirtildi.

Orman’ın “Divan Kurulu’nda ortak karar alınmadıkça kimse bu konu hakkında görüş bildirmesin” dediği öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın, bugünkü Divan Kurulu öncesinde, ilk olarak Teknik Direktör Şenol Güneş ile görüşeceği öğrenildi.

SAAT 15.00'TE BAŞLAYACAK

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Vodafone Park'ta yapılacak toplantı öncesi üyelerin yavaş yavaş salona geldiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar