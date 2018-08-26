Yöneticisi olduğu okulun inşaatında çalışıyor!

Zonguldak'ta görevli olduğu okulda müdür vekilliği yapan Arslanoğlu, yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için öğrencilere yapılan yemekhanenin inşaatında çalışıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli İlk ve Ortaokulunda müdür vekili olarak görev yapan Soner Arslanoğlu, öğrenciler için yapılan yemekhanenin yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için adeta inşaat ustası gibi çalışıyor.

İlçeye bağlı Gümeli beldesinde 108 öğrencisi ve 12 öğretmeni bulunan Gümeli İlk ve Ortaokuluna geçen yıl ataması yapılan 15 yıllık eğitimci Arslanoğlu, taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrencilerin tabldot şeklinde verilen yemekleri sınıflarına götürürken döktüğünü gördü.

Sınıflarda oluşan yemek kokusu nedeniyle okula yemekhane yapılmasının öğrenciler için faydalı olacağını düşünen Arslanoğlu, bazı belediyeler ve hayırseverlerin yardımlarıyla inşaat malzemeleri temin etti.

Öğretmenler, veliler ve belediye işçilerinin de destek verdiği, yaz tatilinde tek başına çalıştığı yemekhane inşaatında tuğla ören, beton döken, sıva ve boyanın yanı sıra kaynak yapan Arslanoğlu, gençlik yıllarında çalıştığı inşaatlarda edindiği tecrübeyi çalışmasına aktarıyor.

Hem öğrencilerin uygun şartlarda yemeklerini yiyebilmelerini sağlamayı hem de velilerin eğitime bakış açılarında pozitif etki yaratabilmeyi hedefleyen Arslanoğlu, yapacağı 80 metrekarelik yemekhaneyi Zonguldak Valiliği'nin destekleriyle yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi amaçlıyor.

"ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ"

Soner Arslanoğlu, fizibilite çalışması yaparak okulun ihtiyaçları tespit ettiklerini söyledi.

Eksikliklerin tamamlanıp eğitimin en iyi şekilde ilerleyebilmesi için öğretmenlerle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Arslanoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız taşımalı eğitim sistemiyle geldiği için tabldotla yemeklerini yiyor. Yemeklerini koridorun başında alıp sınıflarına kadar götürüyorlar. Yemeğin yarısı dökülüyor ve koku oluşuyor. Bu aksaklığı tespit ettik ve hemen çalışmasına başladık. Okulumuzda olmayan yemekhane ihtiyacını hissettik. Belediyelerle görüşmeler yapıp iş adamlarından yardımlar alarak böyle bir projenin içerisine girdik. Alt katı depo, üst katı yemekhane olmak üzere inşaata başladık."

Arslanoğlu, yemekhane yapımında belediye işçileri, veliler ve öğretmenler olmak üzere herkesin katkısı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklar geleceğimiz. Çocuklara yatırım yapan hiçbir ülke geri kalmamıştır. Amacımız bina yapmak veya okulu sadece boyamak, güzelleştirmek değil. Bu bir araçtır. Amacımız; eğitimde kaliteyi yakalamak için gerekli olan ortamı sağlamak. Bunun güzelliklerini kısa dönemde de yaşamış olduk. Bursluluk sınavını iki öğrencimiz kazandı, 'nitelikli okullar' dediğimiz okullara bir öğrencimiz yerleşti. Amacımız; kaliteli eğitimle öğrencilerimizin vatanını ve milletini seven bireyler olmasını sağlamak. Bu anlamda elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz."

Ülke genelinde birçok meslektaşının bu tür çalışmalar yaptığını bildiğini dile getiren Arslanoğlu, fedakarlık yapan öğretmenler sayesinde çocukların iyi bir geleceğe sahip olacağını vurguladı.

"BİRLİKTELİĞİN VE İMECE USULÜNÜN EN GÜZELİNİ YAŞIYORUZ"



Arslanoğlu, üretmenin ve çok çalışmanın önemli olduğunun altını çizerek, "Burada millet devlet el ele. Birlikteliğin ve imece usulünün en güzelini yaşıyoruz. Yeter ki destek olmak istenen bir durum söz konusu olsun, burada herkes elinden gelen çabayı gösteriyor." diye konuştu.

Birçok kişi tarafından "örnek okul" olarak gösterildiklerini kaydeden Arslanoğlu, okulun beyaz bayrak aldığını, temizlik anlamında herhangi bir şikayetin olmadığını, başarılı olmak için çok çalışan bir okulda hizmet verdiklerini aktardı.

Arslanoğlu, çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görmesi için ellerinden geleni yaptıklarına işaret ederek, "Temiz, nezih, pırıl pırıl, araç gereçleriyle dört dörtlük bir okul haline getirmemiz gerekiyor. Yönetici olarak mazeretsiz bir şekilde elimizden gelenin daha fazlasını yaparak koşturmamız gerekiyor." dedi.

"YEMEKHANE YAPILMASI ÇOK İYİ OLDU"



Belde sakinlerinden Cemal Koçdemir de Soner Arslanoğlu'nun göreve başladığı andan itibaren okul için elinden geleni yaptığını anlatarak, "Yemekhane ihtiyacı vardı. Çocuklarımız sınıflarda yemek yiyordu ve okulun içi yemek kokuyordu. Yemekhane yapılması çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA