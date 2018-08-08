Yolda kalan Bosnalı hacı adaylarını kutsal topraklara THY taşıyacak

Hac yolculuğunu gerçekleştirecekleri uçak firmasıyla yaşanan problemden dolayı yolda kalan Bosna Hersekli 215 hacı adayı, THY ile kutsal topraklara uçacak.

Hac yolculuğunu gerçekleştirecekleri uçak firmasıyla yaşanan problemden dolayı yolda kalan Bosna Hersekli215 hacı adayı, Türk Hava Yolları (THY) ile kutsal topraklara uçacak.

Bosna Hersek'in Bihac şehrinden 215 hacı adayının bugün Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan kutsal topraklara planlanan uçusu, Bosna Hersek İslam Birliğiyle mutabakatı bulunan Vision Hava Yolları ile yaşanan anlaşmazlıktan dolayı iptal edildi.

THY DEVREYE GİRDİ

Yaşanan problemin ardından devreye giren THY yetkilileri, mağdur 215 hacı adayını Suudi Arabistan'a taşıyacağını açıkladı.

THY'den yetkililerin yaptığı açıklamada, Bosna Hersekli 215 yolcunun yarın yerel saat ile 09.30'da yapılacak uçuş ile Suudi Arabistan'a götürüleceği belirtilerek, bu yıl Bosna Hersek'te hac listesinde olan bin 680 hacı adayının da THY ile kutsal topraklara taşınacağı bildirildi.

Bosna Hersek'te hac işlemlerine yönelik faaliyet gösteren Hadziumra.ba da bugün yolda kalanların yarınki uçuşa kadar konaklama hizmetlerinin sağlanacağını açıklandı.

Kaynak: AA