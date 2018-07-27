Yolcudan 1040 adet uyuşturucu hap çıktı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı.

Kayseri'de jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde yolcu otobüsündeki yolcunun üzerinden 1040 adet uyuşturucu hap yakalandı.

1040 ADET UYUŞTURUCU HAP



Otobüste yolcu olarak bulunan S.E'nin üzerinde 1040 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.



ZONGULDAK'TA MÜCADELE ANLATILACAK

Zonguldak’a gelecek olan narkotik tırında vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele anlatılacak.

Zonguldak Sağlık Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadele etkinlikleri kapsamında 30 Temmuz 2018 pazartesi günü saat 17.00’de madenci anıtı önüne İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik tırı gelecek.

Narkotik tırının açılışı yapıldıktan sonra vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim ve bilgilendirmelerde bulunulacak.

Kaynak: DHA