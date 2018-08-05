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05 Ağustos 2018 21:20 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2018 21:23

Yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli ilçesindeMT 15420 sefer sayılı İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, MT 15420 sefer sayılı İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Dallıca Köprüsü'nde yayalara kapalı yoldan karşıya geçmek isteyen Bayram Bozok'a (78) çarptı.

AĞIR YARALANDI

Bozok, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tren yaklaşık bir saat rötar yaptı.


Kaynak: AA

Etiketler: Aydın


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