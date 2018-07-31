Yol kenarında bomba patladı: 11 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti.

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Farah vilayetinin Balabuluk ilçesinde sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.

38 KİŞİ YARALANDI



Patlama sonucu 11 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Mehri, 38 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA