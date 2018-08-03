Yol çalışmasından metrobüs seferleri etkilenmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda yapılacak olan iki gecelik çalışma sırasında, metrobüs seferlerinin aksamayacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda yapılacak olan iki gecelik çalışma sırasında, metrobüs seferlerinin aksamayacağını yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde YAN KÖPRÜDEN yapılacaktır.

Çalışmalara süresince (D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında) Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır.

Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır.

HALİÇ KÖPRÜSÜ YOLUNUN İKİ GECE KAPALI KALACAĞI DUYURULMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışması yapılacak olan Haliç Köprüsü Metrobüs yolunun, yarın geceden itibaren iki gece kapatılacağını duyurdu.

Kaynak: Ajanslar