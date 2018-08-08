YÖK'ten burs bekleyen öğrencilere müjde!

YÖK tarafından 2016 yılında başlatılan ‘YÖK Başarı Bursları’nın kapsamı genişletildi ve burs verilen lisans programı sayısı 47’ye çıkarıldı. Bu 12 ay boyunca verilecek bursun miktarı ise aylık 700 TL olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 2016 yılında başlatılan ‘YÖK Başarı Bursu’ verilen lisansprogramlarının sayısı artırıldı. Yeni akademik yılda, YÖK tarafından belirlenecek devlet üniversitelerindeki 47 lisans programına ilk üç sırada yerleşen adaylar bu burstan yararlanabilecek. Şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2.5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2018 yılı için aylık 700 TL (12 ay boyunca) ‘YÖK Destek Bursu’ verilecek.

BURS İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

- T.C. vatandaşı olmak,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca yapılan 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak,

- Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak,

- Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak,

- Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

YÖK BAŞKANI SARAÇ: ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN ÖNCELİKLİ ALANLARINI BELİRLİYORUZ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Nitelikli insan kaynağı ve nitelikli bilgi üretimi ülkemizin kalkınması için en gerekli iki unsurdur. Bu maksatla ülkemizin öncelikli alanlarını belirliyor ve bu programlara yerleşen başarılı öğrencilerimizi destekliyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizim başarımızdır. Öğrenci dostu yeni YÖK olarak, tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.”

Kaynak: Ajanslar