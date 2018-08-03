YÖK öğrencilere müjdeli haberi verdi

Üniversiteye girecek öğrenciler 7 Ağustos'ta başlayacak tercih dönemini bekliyor. Başarı sıralaması sorununu çözmek için YÖK çalışma başlattı.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik tercih etmek isteyen öğrenciler için güzel bir haber geldi. Bu bölümler için aranan başarı sıralaması barajı düşürülebilir.

ÖĞRENCİLERİ MUTLU EDECEK BİR GELİŞME YAŞANDI

Eğitim uzmanı Sadık Gültekin konuyla ilgili olarak, “Sınav sistemi değişince geçen seneki sıralamalarla bu seneki sıralamalar çok örtüşmüyordu. Bir takım sıkıntılar olacağını adaylar tarafında, üniversitelerin boş kalacağını dile getirmiştik. Tesadüfen sayın YÖK başkanımız da haberlerde dile getirdiğimiz bu öneriyi izlemiş ve çok ciddiye almış” dedi.

YÖK’ün yaptığı çalışma sonucunda öğrencileri mutlu edecek bir gelişme yaşandı.

“Şimdiden mutlu haberi biz müjdelemeye çalışalım” diyen Gültekin şunları kaydetti: “İnşallah bu barajlar, sıralamalar daha da aşağıya çekilecek. Şu an emin değilim ne kadar olacağını ama tahminim 40 bin 60 bin gibi olur, 240 bin 260 bin gibi olur.”

“39-40 PUANLIK FARK VAR”

Üniversiteye giriş sistemi değiştiği için geçen yıl ile bu yıl aynı başarı sıralamasında yer alan öğrencilerin puanları birbirine yakın değil. Gültekin, “40 binin karşılığı bu sene 420 puan ama geçen seneye baktığımızda 381 puan dolayısıyla arada 39-40 puanlık bir fark var. Çünkü 2 yıl örtüşmüyor” diye konuştu.

Mevcut durumda tıp fakültesini tercih edebilmek için 40 bin, hukuk için 150 bin, mimarlık için 200 bin, öğretmenlik için 240 bin ve mühendislik için 250 bin başarı sıralamasının içinde yer almak gerekiyor.

Tercih dönemi 7 Ağustos’ta başlayacak.

Kaynak: Ajanslar