Son Dakika!
09 Nisan 2018 14:15 | Son Güncelleme: 09 Nisan 2018 14:16

Yok artık Atiba! Görenler şaştı kaldı

Atiba Hutchinson'ı Beşiktaş semt pazarında alışveriş yaparken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yok artık Atiba! Görenler şaştı kaldı

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş semt pazarında alışveriş yaparken görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.



Bebek arabasıyla pazarda poşetleri taşırken görüntülenen Atiba, alışverişini bitirdikten sonra pazar esnafıyla fotoğraf çektirdi.



Cumartesi günü cezası nedeniyle Göztepe karşılaşmasında forma giymeyen Kanadalı yıldız, siyah beyazlı kulüpten senelik 1 milyon euro alıyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: atiba


0Yorum Yap