Yok artık Atiba! Görenler şaştı kaldı
Atiba Hutchinson'ı Beşiktaş semt pazarında alışveriş yaparken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş semt pazarında alışveriş yaparken görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.
Bebek arabasıyla pazarda poşetleri taşırken görüntülenen Atiba, alışverişini bitirdikten sonra pazar esnafıyla fotoğraf çektirdi.
Cumartesi günü cezası nedeniyle Göztepe karşılaşmasında forma giymeyen Kanadalı yıldız, siyah beyazlı kulüpten senelik 1 milyon euro alıyor.
Kaynak: Ajanslar