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31 Ağustos 2018 07:35 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2018 08:25

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

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Kaynak: Ajanslar

Etiketler: SonuçlarYKS


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