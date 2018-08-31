YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Ajanslar
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Ajanslar
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