YKS soru ve cevapları yayımlandı!

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı.

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı.

ÖSYM tarafından 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS Üniversite giriş sınavının soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM YAYIMLANDI

ÖSYM, resmi sayfası ve sosyal medya hesabı üzerinden YKS soruları ve cevap kağıtlarının erişime açıldığını duyurdu. 30 Haziran 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.15'den itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

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Kaynak: Ajanslar