YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), yerleştirme sonuçları 31 Ağustos Cuma günü adaylara duyurulacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA



Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Üniversite adayların yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 31 Ağustos'ta yayınlanacak.

Kaynak: ajanslar