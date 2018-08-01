YKS kontenjan ve program kılavuzu açıklandı

ÖSYM tarafından YKS kontenjan ve program kılavuzu açıkladı. Bununla birlikte YKS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı da bildirildi. ÖSYM'den yapılan duyuruda, 2018 YKS tercih işlemlerinin 7-14 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

ÖSYM tarafından YKS kontenjan ve program kılavuzu açıkladı.

TERCİH İŞLEMLERİ 7 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

2018-YKS tercih işlemleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

TERCİH İŞLEMLERİ ÖSYM SİTESİNDEN YAPILACAK

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

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Kaynak: Ajanslar