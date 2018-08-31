YKS ek tercih nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor?

2018 YKS sonuçlarının 31 Ağustos gecesi açıklanmasının ardından binlerce öğrenci YKS ek tercih tarihleri ne zaman sorusunu aratmaya başladı. Peki YKS ek tercih nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor? Detaylar Ajanshaber.com'da.

31 Ağustos gecesi ÖSYM tarafından sürpriz bir şekilde açıklanan YKS sonuçları ile birlikte üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler YKS ek tercih tarihleri ne zaman sorusunu aratmaya başladı. Yüz binlerce öğrenci tarafından merakla ve heyecanla beklenen YKS TYT tercih sonuçları 31 Ağustos 2018 saat 00:01 itibariyle açıklandı ve öğrencilerin erişimine açıldı. Yerlemeyen öğrencilerin kafasındaki en büyük sorulardan biri ise YKS ek tercih nasıl yapılır? sorusu oldu. Kimi öğrencinin yüzü gülerken kimisi de yerleşemeyerek hayal kırıklığı ile sonuçlarına baktı. Peki YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizin devamında...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

Dün gece yüz binlerce öğrencinin beklediği an geldi ve tam 00.01 itibariyle ÖSYM üniversite sonuçlarını açıklayarak öğrencilerin erişimine sundu. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerin siteye yoğun bir şekilde giriş yapmaları sebebiyle bir süre site klilitlendi. Kısa süren bu anın ardından öğrenciler sonuçlarını öğrendi. Gecenin üzülen öğrencileri yerleşemeyen öğrenciler oldu ve YKS ek tercih tarihleri ne zaman sorusunu aratmaya başladı. Kimisi seneye tekrar hazırlanmayı düşünürken kimisi de merakla ek tercihleri bekler oldu. Peki YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor?

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleşemeyen ve seneye tekrar sınava hazırlanmak istemeyen öğrenciler tarafından gözler YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna çevirildi. Öğrenciler ek tercih ile ilgili olarak merak ettikleri her şeyi internette araştırmaya başladı. Ek yerleştirme ile ilgili detaylar üniversitelere kayıt olan öğrencilerin işlemleri bittikten sonra boş kalan kontenjanlarında belirlenmesiyle birlikte ÖSYM tarafından açıklanacak. Şu an için tairh aralığı belli değil.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirmede ÖSYM tarafından yayımlanacak olan klavuzda boş kontenjanları ve puanları inceleyen öğrenciler kendi puanlarına uygun oalrak gördükleri ve istedikleri bölümleri yazarak yeni bir tercih listesi oluşturacaklar. Yalnız bunda normal tercih döneminden farklı olarak öğrencinin puanı seçilen bölümün taban puanının altında ise o bölüm listeye yazılamayacak.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

Kaynak: Ajanslar