Mustafa Emir Gazioğlu kimdir? Hangi liseden mezun?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS birincisi kimdir sorusunun cevabı da belli oldu. YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir ve hangi liseden mezun? Detaylar Ajanshaber.com'da.

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte YKS birincisi kim oldu sorusunun cevabı da belli oldu. Buna göre YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu oldu. Bunun üzerine Mustafa Emir Gazioğlu kimdir sorusunu merak edilmeye başlandı. YKS sayısal ve birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) tüm soruları doğru cevaplayarak derece yapan genç sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini açıkladı. Peki YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu hangi liseden mezun oldu? Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MUSTAFA EMİR GAZİOĞLU KİMDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) açıklanması ile birlikte gözler YKS sınavı birincisine çevrilmişti. YKS sınavı birincisi kim oldu sorusu merak edildi. Bunun üzerine YKS sınavı birincisinin Mustafa Emir Gazioğlu olduğu belirlendi. Peki YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir ve hangi liseden mezun oldu?

YKS sayısal ve birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) tüm soruları doğru cevaplayarak birinci olan öğrencinin Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi’nden Mustafa Emir Gazioğlu olduğu açıklandı. Gazioğlu, sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini söyledi. Öğretmenlerinin sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olduğunu ifade eden Gazioğlu, “Okulumdaki öğretmenlerimle her gün üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların üzerlerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Sınav sonuçları açıklandığında mutluluğumu ilk önce ailem ve öğretmenlerimle paylaştım” dedi. “Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Ancak çok çalışmanın yanı sıra düzenli ve disiplinli çalışmak gerekiyor” diye konuşan Gazioğlu, kendisi için en iyi olacağına inandığı üniversiteyi seçeceğini söyledi.

Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Murat Demir, “Sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Emir’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Emir’e ayrıca üniversite hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak: AjansHaber