YKS başarısı ile adından çokça bahsedilen Kartal AİHL!

28 Şubat sürecinde gösterdiği başarıyla bir kesim tarafından kıskanılan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yıl YKS'de adından söz ettirdi.

1993 yılında ilk mezunlarını veren Kartal AİHL, 1994, 1995, 1996 yıllarında üst üste Türkiye birincileri çıkarmıştı. 1998 yılında başlayan katsayılı yılların ardından okul eski günlerine geri döndü.

ERDOĞAN KARTAL AİHL'NİN BAŞARISINI ANLATMIŞTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2013’te Kartal’da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin mezuniyet töreninde şöyle demişti; "Burada, dilimin ucuna gelen ama bugüne kadar sabırla tuttuğum, söylemeyi sabırla ertelediğim bir tespitimi de sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "28 Şubat sürecinde, Türkiye genelinde imam hatiplerin kapısına kilit vurulmasının en önemli sebeplerinden biri, anneler babalar, gençler inanın, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesidir. 1994... Öğrenci Yerleştirme Sınavı'nda, milletvekili arkadaşım Feyzullah Kıyıklık' ın evladı Mustafa Önder Kıyıklık kardeşim, fen-matematik alanında tüm soruları doğru cevaplıyor ve Türkiye birincisi oluyor. 'Tesadüf' diyorlar, çamur atıyorlar, iftira atıyor, itham ediyorlar ama 1995'te, bu kez, Selçuk Şimşek yavrumuz sosyal bilimlerde Türkiye birincisi, Türkçe–sosyalde ise Türkiye ikincisi oluyor. 1996'da, bu kez Selim Tuzci kardeşimiz, evladımız Türkiye birincisi oluyor. 1997'de, Mehmet Sarımermer kardeşim Türkiye dördüncüsü oluyor. İşte, Kartal Anadolu İmam Hatip'in, diğer imam hatip okullarının bu muhteşem başarısı, birilerini o zaman çok ama çok ciddi şekilde tedirgin ediyor."

KARTAL MEZUNLARININ KAZANDIĞI ÜNİVERSİTELER



Kartal AİHL, 2018 YKS sınavında iyi dereceler çıkararak mezunlarını Türkiye’nin sayılı devlet ve vakıf üniversitelerine yerleştirdi. Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, Gebze Teknik,İstanbul, Marmara, Medeniyet, İbn Haldun, Medipol, Şehir ve Sabancı Üniversiteleri Kartal AİHL 2018 mezunlarının lisans eğitimini alacağı okullardan belli başlıları. Üniversiteler arasında bu yıl Boğaziçi Üniversitesi öne çıktı. Boğaziçi Üniversitesinde makine mühendisliğinden felsefeye 14 farklı bölümünde 23 Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu öğrenim görecek.

Sonuçlara göre, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 23'ü Boğaziçi Üniversitesi, 14'ü İstanbul Teknik Üniversitesi, 10'u Marmara Üniversitesi, 7'si İstanbul üniversitesi, 7'si Gebze Teknik Üniversitesi, 7'si Medeniyet Üniversitesi, 4'ü Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girmeye hak kazandı.



Kartal AİHL mezunları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok farklı bölümleri seçiyorlar. Bu yıl öne çıkan mühendislik bölümleri oldu. 29 öğrenci mühendisliği seçerken 14 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ‘ye yerleşti. 12 Öğrenci tıp fakültesini tercih ederken, hukuk, psikoloji, sağlık bilimleri, mimarlık, öğretmenlik, iktisadi ve idari bilimler, sosyal bilimler, dil bölümleri ve ilahiyat diğer tercih edilen bölümler oldu.

"BU ÖĞRENCİLER BÜYÜK HİZMETLER YAPACAK"



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam şunları söyledi: "Öğrencilerimizin sınav başarısı ve yerleştiği bölümlerle hedeflerine ulaştıklarını görmek bizleri sevindirdi. Akademik başarıyı sağlayan bu öğrencilerimizin din eğitimi, dil eğitimi ve sosyal, kültürel donanımlarıyla ülkemize çok büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Yolları açık olsun."

Hazırlık+4 yıl eğitim veren okul, yoğun İngilizce ve Arapça öğretiyor. Hazırlık sınıfı sonrası öğrenciler isterse uluslararası müfredatta öğrenim görebiliyor. Kartal AİHL, IGCSE (Cambridge Genel Ortaöğretim Sertifika Programı) ve IB DP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) akreditasyonuna sahip. Her iki programda da önemli başarılara imza atan okul, bu yıl IB’ den ilk mezunlarını verdi. IB mezunları bir taraftan yurt dışı kabuller almaya çalışırken YKS sınavıyla da ülkemizin sayılı üniversitelerinin farklı bölümlerine yerleştiler. IB Koordinatörü Vedat Genç, “Bu öğrencilerimiz okulumuzun ilk IGCSE ve ilk IB öğrencileridir. Öğrencilerimiz hem ulusal hem uluslararası müfredat okudular. Hem uluslararası programların sınavlarına hem de YKS sınavlarına hazırlandılar. Tebrik ediyorum.” dedi.

HEM HAFIZ OLDULAR, HEM ÜNİVERSİTE KAZANDILAR



Akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de öne çıkan okulda bu yıl 56 farklı kulüp çalışma yürüttü. Bu kulüplerin en aktiflerinden biri de Hafızlık Kulübü. Lise öğrenimiyle birlikte Hafızlığını ikmal eden 10 öğrenci Tıp, İlahiyat, psikoloji, kimya ve mühendislik bölümlerini tercih ettiler. Bu öğrencilerden biri de hafızlığını lise sıralarındayken tamamlayan, Biyoloji olimpiyatlarında gümüş madalya sahibi, aynı zamanda da TYT sınavında Türkiye derecesi yapan Saniye Feyza ÜLGÜR. Hayallerini kurduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenimine devam edecek olan Saniye Feyza Ülgür; "Başarımı düzenli çalışmaya borçluyum. Okulumuzun sınavlara hazırlık kursuyla hazırlandım. Ablam gibi ben de Kartal AİHL’ den sonra tıp okuyacağım. Ortaokulda kendime bu hedefi koymuştum. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Aileme ve hocalarıma çok teşekkür ederim.”

Kartal AİHL’ den İlahiyat fakültesini bu yıl 7 öğrenci kazandı. İslami ilimler tahsil edecek öğrencilerin nitelikleri ve puanları göz dolduruyor. YKS sınavında sözel alanda iyi dereceler yaparak ilahiyat fakültelerine yerleşen öğrenciler için Hafızlık Kulübü rehber öğretmenlerinden Abdullah Sokur şöyle söyledi; “Bu öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim bilgileri mükemmeldir. 4’ü hafızlığını tamamlayarak icazet belgelerini aldılar. Okulumuzda iyi bir İngilizce ve Arapça eğitimi aldılar. Yaz tatillerinde okulumuzun düzenlediği Arapça Tefsir ve Arapça Hadis çalışmalarına katıldılar. Hepsinin Rabbim ilimlerini artırsın."

Kaynak: Ajanslar