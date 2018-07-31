YKS 1.'si Mustafa Emir Gazioğlu ilk kez konuştu!

Gazioğlu, sonuçların açıklanmasının ardından sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini söyleyerek, öğretmenlerinin sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olduğunu ifade etti.

TYT testlerindeki doğru ve yanlışlar bölümünde Türkçe'de 39 doğru 1 yanlış, sosyal bilimlerde 20 doğru 0 yanlış, temel matematik 40 doğru 0 yanlış, fen bilimlerinde 20 doğru 0 yanlış yapan Mustafa Emir Gazioğlu, YKS Türkiye birincisi oldu. Mustafa Emir Gazioğlu, AYT testlerindeki doğru/yanlış sayılarında ise matematik 40 doğru, fizik 14 doğru, kimya 13 doğru ve biyoloji 13 doğru soruya cevap vererek büyük bir başarıya imza attı. Diploma notu 99,19 olan Gazioğlu, İhlas Koleji mezunudur.

''MUTLULUĞUMU İLK ÖNCE AİLEM VE ÖĞRETMENLERİMLE PAYLAŞTIM''

Gazioğlu, sonuçların açıklanmasının ardından sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini söyleyerek, öğretmenlerinin sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olduğunu ifade etti. Gazioğlu, “Okulumdaki öğretmenlerimle her gün üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların üzerlerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Sınav sonuçları açıklandığında mutluluğumu ilk önce ailem ve öğretmenlerimle paylaştım.” dedi. “Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Ancak çok çalışmanın yanı sıra düzenli ve disiplinli çalışmak gerekiyor.” ifadelerini kullanan Gazioğlu, kendisi için en iyi olacağına inandığı üniversiteyi seçeceğini söyledi.

Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Murat Demir, “Sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Emir’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Emir’e ayrıca üniversite hayatında başarılar diliyorum. “dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, böylesine önemli bir başarıya imza atan öğrencileri Emir Gazioğlu ile gurur duyduklarını söyledi. İhlas Koleji olarak üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerle yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini vurgulayan Yeltekin, “Özellikle 12. Sınıf öğrencilerimiz Haziran ayına kadar hazırlamış olduğumuz çalışma programlarıyla sınavlara hazırlandılar. Şehir dışında gerçekleştirdiğimiz sınav kamplarımız, akşam ders atölyelerimiz, bire bir çalışmalarımız ile gerçekten yorucu ve zorlu bir dönemin ardından sınavlara girdiler. Öğrencimizin almış olduğu başarılı sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimize üniversite hayatında da başarılar diliyorum. Bu vesileyle hem öğrencimizi hem de öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Gündem 31 Temmuz 2018 13:38 Mustafa Emir Gazioğlu kimdir? Hangi liseden mezun?YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS birincisi kimdir sorusunun cevabı da belli oldu. YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu kimdir ve hangi liseden mezun? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Kaynak: Ajanslar