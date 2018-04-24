Yılmaz Büyükerşen kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

CHP Cumhurbaşkanı adayının Yılmaz Büyükerşen olacağı iddiasının öne sürülmesiyle Yılmaz Büyükerşen'in kim olduğu merak konusu oldu. ''Yılmaz Büyükerşen kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında?'' gibi sorunların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

Türkiye'nin 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçime gideceği açıklamalarının yapılmasıyla birlikte Yılmaz Büyükerşen'in, henüz kesinlik kazanmamakla birlikte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği şeklinde bir iddia ortaya atıldı. Tüm bu söylemlerin hemen sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini icra ede Yılmaz Büyükerşen'in kim olduğu, hayatı, kariyeri ve özel yaşamı gibi bilgiler detaylı bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Kanal D'nin kurucularından ve Anadolu Üniversite'sinin eski rektörü Yılmaz Büyükerşen kimdir? Siyasetçi kimliğinin yanı sıra akademisyen ve sanatçı olan Yılmaz Büyükerşen aslen nereli ve kaç yaşındadır, ne iş yapar? İşte, Ayhan Şahenk Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olan Yılmaz Büyükerşen'in detaylı biyografisi...

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Atatürk Lisesi’ni tamamladıktan sonra 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarından biri oldu. 1966 yılında doktorasını tamamlayan Büyükerşen, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu.

1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Yılmaz Büyükerşen 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Eskişehir'de ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan açıköğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük eden Büyükerşen, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevinde de bulunmuştur. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nu Eskişehir'de açan Yılmaz Büyükerşen aynı zamanda bir sanatçıdır.

Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli yapan Büyükerşen, resim ve heykel gibi güzel sanatlara yatkınlığını rektörlüğü döneminde üniversitelere açtığı bölümler ve özel yaşamında da özellikle yaptığı balmumu heykellerde göstermiştir. Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açmıştır.

1999 yılında siyasete atılan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti'den Eskişehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve oyların %44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yine aynı partiden aday olan Büyükerşen, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi.

2009 yerel seçimlerinde DSP'den tekrar aday olarak %50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi ve 2011 yılında partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak seçimlere katılan Büyükerşen, %45 oy alarak 4. kez aynı göreve seçildi.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bugün pek çoğu Türkiye’nin diğer kentlerine örnek proje olarak gösterilen, büyük ölçekli projeler hazırlamış ve Eskişehir'de uygulamıştır.

Siyasi kariyeri

Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Demokratik Sol Parti'den (DSP) Eskişehir büyükşehir belediye başkanı oldu. 2004-2009 seçimlerinde de yeniden aynı göreve geldi. 27 Ocak 2011'de de istifa etmesini isteyen DSP yönetiminin talebine uyarak partiden istifa etti. Daha sonra 27 Şubat 2011'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

2004 yılında da DSP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından yapılan genel başkanlık teklifini geri çevirdi. Öte yandan Ayhan Şahenk Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği de yapan Büyükerşen, aynı zamanda Kanal D'nin kurucularındandır.

Güzel sanatlar ile ilgili çalışmaları

Yılmaz Büyükerşen, güzel sanatlara olan yatkınlığını rektörlüğü döneminde üniversitelere açtığı bölümler ve özel yaşamında yaptığı balmumu heykellerde göstermiştir. Belediye başkanlığı döneminde ise Eskişehir'e koyduğu heykeller ile sanata ilgisini belli etmiştir. Ancak bu heykeller zaman zaman halkın tepkisini çekmiştir. Öte yandan Büyükerşen, 19 Mayıs 2013 tarihinde kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini açmıştır.

Kaynak: AjansHaber