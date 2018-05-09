YILDIZ TİLBE'DEN FLAŞ YALANLAMA

Yıldız Tilbe, Sözcü gazetesinin "CHP, Yıldız Tilbe ile anlaştı" haberini zehir zemberek açıklamalarla yalanladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinden sonra "TAMAM MI? DEVAM MI?" tartışması bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Milyonlarca tweetin atıldığı tartışmada Cumhur İttifakı karşıtı muhalifler Yıldız Tilbe'ye ait olan, sözleri 1-2-3-4 Tamam diye başlayan "Kandıramazsın Beni" adlı şarkının seçim şarkısı olmasını istediler.



CUMHUR İTTİFAKI PARTİLER DÜĞMEYE BASMIŞTI



Seçmenlerden gelen seçim şarkısı isteği üzerine aralarında İP-CHP-SP'nin de bulunduğu muhalif partiler iddiaya göre, Yıldız Tilbeye ait "Kandıramazsın Beni" şarkısını seçim müziği yapmak için kolları sıvayıp harekete geçtiler.



SÖZCÜ GAZETESİ "CHP, YILDIZ TİLBE İLE ANLAŞTI" BAŞLIĞI İLE DUYURDU



Sözcü gazetesi, öğlen saatlerinde Yıldız Tilbe'nin CHP ile anlaştığını duyurdu.







YILDIZ TİLBE'DEN SERT SÖZLERLE YALANLAMA



Konuya ilişkin resmi twitter hesabından açıklama yapan Yıldız Tilbe, Sözcü gazetesini yalanladı.

Yıldız Tilbe açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Ben siyasetin hiçbir tarafında yokum, olmadım. Şarkılarım da olmadı olmayacak. Memleketim için herşeyin hayırlısını dilerim herzaman, hepsi bu. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilinki haberim ve iznim yoktur. Daha ne diyeyim.





Kaynak: Ajanshaber