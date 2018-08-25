Yıldız oyuncu Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan golcü futbolcu Anthony Modeste'nin İstanbul'a doğru yola çıktığı bildirildi.

RMC Sport'tan Loic Tanzi, iki tweet atarak Anthony Modeste'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu. Tanzi, Modeste'nin Galatasaray, Köln ve Nice'le görüştüğünü ve transferini nihayete erdimek için görüşme amacıyla Çin'den ayrıldığını yazdı.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE İSTANBUL'DA

Tanzi, Modeste'nin Galatasaray'a daha yakın olduğunu duyurdu.

Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e gönderen Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Anthony Modeste'nin birkaç saat içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar