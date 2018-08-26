Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian görüşme için İstanbul'a geldi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen orta saha oyuncusu Marco Fabian, Fenerbahçe'ye transferi konusunda detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Fabian'ın anlaşma sağlanması halinde sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe, Fabian için kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından ikinci Meksikalıyı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Frankfurt forması giyen Marco Fabian ve kulübüyle anlaştı.

Oyuncunun da yıllık 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Hem Reyes hem Fabian transferinde Phillip Cocu'nun etkisinin olduğu öğrenildi. PSV'nin başındayken Meksika piyasasını yakından takip ettiren Cocu'nun iki oyuncuya onay verdiği ve ardından transferlerin gerçekleştiği bildirildi.

Sportif Direktör Damien Comolli'nin de Fabian'ın menajeriyle yakın dostluğunun bulunduğu, Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncunun Comolli farkıyla Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar