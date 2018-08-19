Yıldız futbolcu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Adı bir süredir Fenerbahçe'yle anılan Ekvadorlu sol bek Cristian Ramirez Budapeşte'den İstanbul'a geliyor.

Rus Ligi takımlarından Krasnodar forması giyen ve ismi zaman zaman Fenerbahçe ile anılan Ekvadorlu sol bek Cristian Ramírez'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım sarı lacivertli taraftarlarları heyecanlandırdı.

BUDAPEŞTE'DEN İSTANBUL'A GELİYOR

3 sezondur Krasnodar forması giyen ve Fenerbahçe'nin UEFA'dan elendiği Krasdodar maçlarında da oynayan Ramirez, Instagram sayfasından yayınladığı hikayede Budapeşte'den İstanbul'a geleceğini kaydetti.

24 yaşındaki başarılı oyuncunun uçak biletinin fotoğrafını çekerek yaptığı yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından genelde olumlu olarak yorumlandı.

Ramirez'in Krasnodar'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunurken bonservis bedeli 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Sol kanatta ve sağ bekte de oynayabilen 1.74 boyundaki futbolcu Krasnordar'da 43 maça çıkarken gol atamadı ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Ajanslar