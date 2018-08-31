Yıldız futbolcu artık Beşiktaş'ta!

Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım Adem Ljajic ve kulübü Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Sırp yıldız, 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.

Torino'dan Ljajic için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar Sırp futbolcu ve kulübü Torino'yla her konuda anlaştı.

Günlerdir İtalya'da bulunan siyah-beyazlı yetkililer, Adem Ljajic'in transferi konusunda oyuncuyla ve kulübü Torino'yla her konuda anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO



8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Boşnak asıllı Sırp futbolcu bugün İstanbul'da olacak.

Spor 31 Ağustos 2018 09:11 Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic kimdir ve nereli?Beşiktaş yönetiminin Adem Ljajic transferini duyurmasının ardından futbol severler Adem Ljajic kimdir sorusunu merak etti. Peki Adem Ljajic kimdir ve nereli? Yıldız oyuncu hakkında tüm merak edilenler Ajanshaber.com'da.

Kaynak: Ajanslar