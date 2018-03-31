Yıldırım'dan Macron'un teklifine sert tepki

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de Ödemiş Devlet Hastanesi açılışında İzmirliler'e müjde üstüne müjde verirken Fransa'ya çok sert tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

15 yılda yatak sayısını 18 binden 108 bine çıkardık. 600 olan ambulans sayısını 4 bin 921'e çıkardık. Artık vatandaş randevu almadan hastaneye gidebiliyor.

Dünyada ilk karekod takipli aşı sistemini hayata geçirdik. Tıbbi ve görüntüleme cihazı üretimi ve ilaç üretimi ile beraber yerli üretimimize 6 milyar 900 milyon lira destek sağlayacağız.

İlaç sektöründe attığımız yeni adımlarla 6 milyar liralık tasarruf sağlayacağız.

3 MÜJDE BİRDEN

Ödemiş Kiraz Demiryolu'nun da yapımına başlıyoruz. Buradan bir müjde daha veriyorum. Tarım Kredi kooperatifi 100 milyon TL'lik yatırımını burada yapıyor. Ödemiş ve Tire'ye 100 milyon lira yatırım ile yem fabrikaları kurulacak. İzmir'in en büyük hastanesini Bayraklı'ya yapacağız. Karabağlar'ı da unutmadık oraya da mükemmel okullar yapacağız.



FRANSA'YA YPG TEPKİSİ

Bizim vatanseverliğimiz vatanın her yerindedir. Tüm Anadolu Tüm Trakya içindir. Biz Balkanlarda, Ortadoğu'da oralara da yardım elini uzatıyoruz. Onlara elimizi uzatırken bazıları da katillere de teröristlere el uzatıyorlar. Avrupa'nın kalbi denilen Fransa teröristlere kucak açıyor. Bosna'da akan kanları seyredenler, bugün Suriye'de akan kanları yine seyrediyorlar. İslam ve Türk düşmanlığı kimliklerini gizlemiyorlar.

İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron neymiş efendim Fransa'yla terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi bu görevi kim verdi? Türkiye teröristlerle müzakere etmez, onlarla kucaklaşamaz. Onların kökünü kazır. Tıpkı Afrin'de tıpkı Zeytin Dalı'nda olduğu gibi. Bir de bu Fransa tabi NATO üyesi bizimle beraber, eğer bizi anlamakta zorlanıyorsanız geçmişten de mi hiç örnek almadınız? Cezayir'i de mi hatırlamıyorsunuz?

Bu vatanın tek bir çakıl taşını alçaklara hainlere çiğnetmedik çiğnetmeyeceğiz.

Türkiye bütün hain girişimlere rağmen yükselmeye ve büyümeye devam edecek. Türkiye'yi karalamaya çalışan o çok bilmiş kuruluşların sesi soluğu kesildi.

Kaynak: Ajanslar