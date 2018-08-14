Yıldırım'dan kritik dolar açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansına katılan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda konuşma gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansına katılan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum.

''GELİŞMELERİN TEMELİ EKONOMİK DEĞİL SİYASİ''

Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir.

Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir.Milletimiz oyunu gördü. Üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bu krizden başarıyla çıkacağız.

Kaynak: Ajanslar