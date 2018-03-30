Yıldırım'dan çarpıcı Fransa yorumu

ABD ve Fransa'nın dün akşam yaptıkları Suriye çıkışlarını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, 'ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor' dedi.

ABD ve Fransa'nın dün akşam yaptıkları Suriye çıkışlarını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, 'ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor' dedi.

Yıldırım'ın açıklamasından önemli başlıklar:

Trump'ı "Suriye'den çekiliyoruz" şeklindeki cesur çıkışından dolayı tebrik ediyoruz.

ABD ve Fransa Suriye'de vardiya değişimi yapıyor.

Irak yapmazsa, Suriye'deki gibi Sincar'a da operasyon yaparız.

Kosova'da teröre karşı yaptığımız operasyon, meşru hakkımızdır.

Ekonomide tablo gayet güzel. Büyüme rakamlarında G20 ülkelerini geride bıraktık. 7.4 oranı, son yılların en yüksek büyüme oranı.

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Kaynak: AA