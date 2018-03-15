Yıldırım, İvanov ile biraraya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile bir araya geldi.

6. Küresel Bakü Forumu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Yıldırım, temaslarına devam ediyor.

Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar da yer aldı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KARDEŞLİK BAĞI EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ"

Yıldırım'ın, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile görüşmesinde, Makedonya'da yaşayan soydaşların iki ülke arasındaki kardeşlik bağının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, dost Makedonya ile kuvvetli bağların son dönemde karşılıklı üst düzey temaslarla pekişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Makedonya'da yaşayan soydaşların iki ülke arasındaki kardeşlik bağının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulanan görüşmede, Balkanlar'ın barış, refah ve istikrarı için önem arz eden Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine verilen güçlü destek teyit edildi.



