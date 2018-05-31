Yıldırım: "Bir şans daha istiyorum. Bir daha aday olmayacağım."

Aziz Yıldırım, hafta sonu yapılacak seçim için kongre üyelerinden son kez oy istedi. Başkan, "Seçilelim ve hesaplaşalım istiyoruz" dedi.

Yapılacak seçim için son kongresi olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım, "Bir şans daha istiyorum. Bir daha aday olmayacağım." şeklinde konuştu.

3 Temmuz olayları için tüm mahkeleleri açacaklarını belirten Yıldırım, "Bu davanın en büyük aktörüyüm" dedi.

"BİR DEFA DAHA ŞANS İSTİYORUM"

Yıldırım, kongre üyelerinden son kez oy istediğini dile getirerek, "Kongre üyelerinden tek isteğim, bu seçimde bize 1 kere daha şans vermeleri. Yargıtay kararı çıkar ve biz bütün mahkemeleri açarız. Benim tek isteğim bu. Ondan sonra bir daha Fenerbahçe'nin kapısının önünden geçip aday olmayacağım. Bizden başkaları bu hikayeyi nihayete erdiremezler. Çünkü bunları biz yaşadık. Hapis yatan biziz. Mahkeme salonlarında olanlar biziz. Bu süreçleri biz yaşadık. Bu davanın en büyük aktörüyüm" diye konuştu.

"SON KONGREM OLACAK"

Son kez aday olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, "3 yıl içinde Yargıtay kararı çıkmazsa ne yapacaksınız?" sorusu üzerine, "Karar çıkacaktır, çıkmazsa arkadaşlara bırakır giderim. Ama 3 yılı tamamlayacağım, hesap sormak için her şeyi yapacağım. Hem hesap soracağız hem de içeride dışarıda sportif başarı için her türlü şeyi yapacağız. Taraftarı heyecanlandıracak futbol için tüm transferleri yapacağız. Bu son kongrem. Bir daha aday olmayacağım" ifadelerini kullandı.