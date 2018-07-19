Yılan yavrusu fosili 99 milyon yıl öncesine ait çıktı

99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğun ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığı ifade edildi.

Kanada'daki Alberta Üniversitesinden Profesör Michael Caldwell, 99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığını ifade etti.

AĞAÇ ÖZÜ KEHRİBAR SAYESİNDE KORUNDU



Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

Fosilin üstündeki bitki ve böcek parçalarının, yılanın ormanda yaşadığına işaret ettiği belirtildi.

Sağlık 19 Temmuz 2018 19:14 Yılan ısırdığında doğru bildiğiniz bu iki şeyi sakın yapmayın!Ünlü illüzyonist Aref'i kobra ısırmasından sonra tekrar gündeme gelen yılan vakalarıyla ilgili Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Yılanın ısırdığı yeri kesmeyin, emmeyin" açıklaması yaptı.

Kaynak: AA