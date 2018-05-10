Yetenekli çocuklar aranıyor!

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilkokul 3. sınıfta eğitim gören 11 bin 700 öğrenci testlerden geçiriliyor.

Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile başlatılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilkokul 3. sınıfta okuyan 11 bin 700 öğrenci taramadan geçiriliyor.



Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin öğrencinin testlerden geçeceği yetenek taraması için Şırnak'ta da Gençlik Merkezi spor salonunda çalışma başlatıldı. Çeşitli parkurlarda testlerden geçten öğrencilerin uzman öğretmenler tarafından ölçümleri yapılıyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, kentte yetenekli çocuklar olduğunu, yeteneklerin keşfedilmesi adına projenin çok anlamlı ve yerinde olduğunu söyledi.



"Şırnak'ta tesadüfen öğretmeni tarafından keşfedilen ve halterde büyük başarılar kazanan sporcumuz Hurşit Atak gibi yeteneklerimiz var. Bu yetenekleri küçüklükten keşfetmek adına bu projeyi önemsiyoruz. Çok yetenekli gencimiz, öğrencimiz var. Projenin önümüzdeki yıllarda sporun çehresini değiştireceğine inanıyoruz." diyen Ekinci, il genelinde 11 bin 700 öğrencinin testlerden geçeceğini aktardı.



Projenin İl Koordinatörü Veysi Üstek de 2 günde yaklaşık 500 öğrencinin taramadan geçtiğini belirterek şöyle devam etti:



"Öğrenciler öncelikle boy, kilo, esneklik, kulaç uzunluğu, sıçrama, pençe kuvveti, geriye top fırlatma, çeviklik ve 20 metre sürat parkurlarından geçiyorlar. Verileri Ankara'ya bilim kuruluna göndereceğiz. Onların testleri sonucuna göre aldığı kararla yetenekli bulunan öğrenciler belirlenecek. Bu öğrencilerin hangi branşa yönlendireceği karar verilecek. Bundan sonra spor merkezlerimizde temel spor eğitimleri verilerek bir üst seviyeye Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde daha uzman öğreticiler tarafından eğitim alacaklar."



Testlerin ilçelerde de yapılacağına işaret eden Üstek, eğitim dönemi sonuna kadar 3 sınıf öğrencisi 11 bin 700 çocuğun taramasının bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA