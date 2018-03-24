Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: "Balıkların solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi ile lokal olarak balık ölümleri meydana gelmiştir"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta balıkların solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi ile bağlantılı lokal balık ölümlerinin meydana geldiğini bildirdi.

İl müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yeşilırmak'ta su bulanıklığı ve balık ölümlerine ilişkin çeşitli iletişim kanallarından ihbar geldiği belirtildi.

Bunun üzerine İl Müdür Yardımcısı Osman Tok, Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürü Sevim Soküt ile çevre mühendis ve denetçilerince 7 kişilik ekip kurulduğu aktarılan açıklamada, Yeşilırmak Havzası Tokat ve Çekerek güzergahında anlık saha denetim çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

Denetimde Çekerek Irmağı'nın Yeşilırmak ile birleştiği noktanın temiz olduğunun görüldüğü anlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kızılca, Aksalur köyleri tarafında yapılan denetimde, Şahinkaya mevkisinde yer alan HES regülatörü üzerinde heyelan nedeniyle kaya parçalarının yükleme havuzu ve su kanalına dolması neticesinde yaklaşık 8 kilometrelik iletim kanalındaki suyun geri tepmesi sonucu santral ve kanal zarar görmüştür."

Açıklamada, Yeşilırmak üzerindeki bendin basınca tabi kalması nedeniyle santral yetkililerince savak kapaklarının kontrollü açılarak debinin ırmak yatağına boşaltıldığı ifade edildi.

Bu sırada savakların arkasındaki çökelmiş çamur ve silt malzemesinin suyla ırmak yatağına boşalmasının çamurlu su akmasına yol açtığı belirtilerek, "Balıkların solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi ile lokal olarak balık ölümleri meydana gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yerde gerekli önlemlerin aldırıldığı, HES firmasına idari ve cezai işlemin uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA