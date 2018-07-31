Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinden kötü haber

Sezercik filmindeki Şişko Nuri karakteriyle hafızalarda yer edinen Sıtkı Sezgin, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin acil servisine kaldırıldı.

Sezercik filminde canlandırdığı Şişko Nuri karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Sıtkı Sezgin, hastanede tedavi altına alındı. 69 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Sıtkı Sezgin, 10 senedir Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyor. Oyuncu Sezgin, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin acil servisine kaldırıldı.

''HİÇ KİMSE BENİ ARAMIYOR''

Uzun süredir rahatsızlığı nedeni ile hastanede yatarak tedavi gören ve sağlığına kavuşamayan Şişko Nuri’ye, zor günlerinde hep rahmetli Zeki Alasya destek olurdu. Şişko Nuri şimdilerde ise, “Zeki Alasya da yok, Yeşilçam’dan hiç kimse beni aramıyor” diye vefasızlıktan şikâyet ediyor ve dualarınızı bekliyor.” dedi.

SITKI SEZGİN KİMDİR?

Sıtkı Sezgin, Yeşilçam filmlerinden Sezercik'te canlandırdığı Şişko Nuri lakabı ile tanınmakta.

1971 yılında Ayşecik ve Sihirli Cüceler sinema filmi ile adım attığı oyunculuğa, Hayat Sevince Güzel, Öksüzler, Ah Dede Vah Dede, Sevgili Dayım, Adile Teyze, Nikah Masası, Alman Avrat 40 Bin Mark, Alman Avrat’ın Bacısı gibi filmler ile devam etti.

17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybeden Sıtkı Sezgin günümüzde Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine tiyatro oyunlarını sergilemekte aynı zamanda yaşantısını Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzur Evi’nde sürdürmektedir. Sıtkı Sezgin aslen Samsun’ludur.

Kaynak: Ajanslar